Новый детский сад на Дунайском проспекте ввели в эксплуатацию

Трехэтажное здание рассчитано на 140 детей.

Детский садик, построенный в МО Звездное на Дунайском проспекте, 14, корпус 3, строение 1, ввели в эксплуатацию. Об этом рассказали в пресс-службе городского комитета по строительству.

Трехэтажное здание с подземным этажом расположилось во дворе квартала жилого комплекса и рассчитано на 140 детей. В учреждении оборудовали бассейн, залы для занятий физкультурой и музыкой и, конечно, необходимые спальни и столовые. На прилегающей территории появились игровые и спортивные площадки.

Тем временем, в Красносельском районе Петербурга продолжается строительство социальных объектов.

Фото: Piter.TV