В Красносельском районе Петербурга продолжается строительство социальных объектов

До конца года здесь откроются поликлиника, дом культуры, ЗАГС и станция скорой помощи.

В Красносельском районе Петербурге полным ходом идет строительство социальных объектов. В пятницу, 30 октября, их проверили на рабочем объезде вице-губернатор Николай Линченко, глава комитета по строительству Игорь Креславский и управляющий Фонда капитального строительства Арзу Фаталиев. Об этом рассказал портал "Строительный Петербург".

В районе строится ЗАГС на улице Доблести, работы на объекте, на которые ушло около года, выполнены уже на 85%. Сейчас в будущем дворце бракосочетаний выполняют внутреннюю отделку помещений, внутри уже установлены окна с витражами, хрустальные люстры и картины. Также близится к завершению стройка подстанции скорой помощи на Ленинском проспекте: на территории рядом со зданием появится также подстанция на девять машин. Работы на объекте начались чуть меньше года назад. На 90% готова и поликлиника на улице Восстановления, рассчитанная на 420 посещений в день. В учреждении расположатся детская стоматология, ренгтен, общая терапия, пееринатальное отделение.

Уже в декабре строители готовятся ввести в эксплуатацию дом культуры на Кингесеппском шоссе, успевший сменить несколько подрядчиков. Сейчас работы ведет и заканчивает ООО "СтройСиндикат". Все социальные объекты планируется сдать в эксплуатацию до конца текущего года.

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Видео: "Строительный Петербург"