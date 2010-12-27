  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Московском районе сотрудница почты умерла на рабочем месте
Сегодня, 14:59
155
EvaRaskol

В Московском районе сотрудница почты умерла на рабочем месте

0 0

Возможной причиной называют жару.

Сотрудница почты умерла 27 июля прямо на рабочем месте в Московском районе, сообщило АН "Оперативное прикрытие".

По информации издания, 47-летняя оператор связи была найдена мертвой в отделении Почты России №143, которое располагается в доме № 15 по улице Орджоникидзе. Признаков насильственной смерти на теле погибшей не обнаружено. Возможно, причиной смерти стал приступ, случившийся из-за с сильной жарой.

Труп отправлен в морг для установления точной причины смерти. По факту происшествия проводится проверка.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Московском районе девушка выпала из окна.

Фото: Pixabay

Теги: почта, смерть
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии