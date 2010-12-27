Петербурженка выпала из окна девятого этажа из-за кошки

Происшествие случилось Московском районе.

В Петербурге 27 июля из-за попытки спасти кошку погибла девушка, сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Молодая петербурженка высунулась из окна, чтобы достать вышедшую на карниз кошку. 20-летняя девушка сорвалась и упала с девятого этажа дома 2/1 по улице Костюшко.

Девушку в крайне тяжелом состоянии доставили в Городскую больницу №26, она находилась в шоковом состоянии. Спасти ее не удалось, смерть наступила в 12:15.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге из реки Мойки достали мужчину с простреленной головой.

Фото: Pixabay