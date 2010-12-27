Из реки Мойки выловили мужчину с простреленной головой

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Вечером 27 июля из реки Мойки извлекли утопленника с простреленной головой, сообщил АН "Оперативное прикрытие".

По информации издания, тело было замечено в реке напротив дома №124 около семи часов вечера. Утопленником оказался 51-летний петербуржец, проживающий на Фермерском шоссе.

В ходе осмотра судмедэксперт обнаружил огнестрельное ранение головы, отчего и наступила смерть. Труп направлен в морг.

По факту происшествия проводится проверка.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге найден мертвым молодой участник военно-морского парада.

Фото: Pixabay