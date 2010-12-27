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Молодой участник военно-морского парада найден мертвым
Сегодня, 21:53
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nadezhda_sib

Молодой участник военно-морского парада найден мертвым

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Он служил в одной из частей Балтийского флота.

Военнослужащего Балтийского флота обнаружили мертвым в номере гостиницы в Петербурге. Об этом 27 июля сообщила "Фонтанка.ру".

По данным издания, сотрудники отеля обратились в полицию около 13 часов. Молодой человек 20-ти лет не подавал признаков жизни.

Он числился в личном составе Балтийского флота и служил на малом ракетном корабле "Советск". Судно будет замыкать военно-морской парад в акватории Невы 28 июля.

Установить все детали произошедшего предстоит правоохранителям. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Путин встретился с семьями погибших в Баренцевом море подводников

Фото: pixabay.com

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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