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Полицейские со стрельбой задержали пьяного водителя в Московском районе
Сегодня, 10:19
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Полицейские со стрельбой задержали пьяного водителя в Московском районе

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Сначала сотрудники МВД сделали три предупредительных выстрела.

Полицейские применили табельное оружие, чтобы остановить пьяного водителя в Московском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Днем 5-го августа сотрудники патрульно-постовой службы пытались остановить "Фольксваген" у дома №75 по Витебскому проспекту. Водитель останавливался не захотел, а, наоборот, увеличил скорость и пытался скрыться. В процессе погони полицейским пришлось применить табельное оружие на улице Орджоникидзе. Сначала сотрудник МВД 3 раза выстрелил в воздух, а затем по колесам. После этого машина была остановлена.

За рулем иномарки находился 40-летний мужчина в нетрезвом состоянии. В отношении него составили 6 административных протоколов. 

Ранее Piter.TV рассказывал о погоне за водителем, которая растянулась от юга до севера города.

Фото: Piter.TV

Теги: погоня, табельное оружие
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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