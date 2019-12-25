  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Ремонт газопровода в Московском районе ограничит движение транспорта
Сегодня, 14:50
48
smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Ремонт газопровода в Московском районе ограничит движение транспорта

0 0

Ограничения движения на перекрестке Черниговской и Рыбинской улиц продлится с 5 по 27 августа.

В среду, 3 августа, Государственная административно-техническая инспекция сообщила о новых ограничениях дорожного движения в Московском районе. Водителям и пешеходам следуют быть внимательнее с 5 августа.

Специалисты начнут реконструкцию газопроводной сети, из-за чего движение транспорта на перекрестке Черниговской и Рыбинской улиц будет ограничено до 27 августа включительно.

Ознакомиться с остальными ограничениями в Петербурге можно на сайте ГАТИ.

Напомним, ГАТИ предупредила о новых ограничениях движения в Петербурге с 4 августа.

Фото: Piter.tv

Теги: московский район, ограничения движения, петербург, ремонт газопровода
Категории: Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии