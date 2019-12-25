ГАТИ предупредила о новых ограничениях движения в Петербурге с 4 августа

Автомобили временно не смогут проехать по участкам дорог в Василеостровском, Кировском, Красносельском и Курортном районах.

В пресс-службе ГАТИ Петербурга предупредили горожан об ограничениях, которые планируется ввести на дорогах с 4 августа. В список попали участки в 4-х районах.

Так, до 8 августа в Василеостровском районе нельзя будет проехать по Академическому переулку от 8-9-й линии Васильевского острова до Днепропетровского переулка. На юге города, в Кировском районе, до 11 октября будет действовать ограничение в боковом проезде у дома 115 по проспекту Стачек.

До 18 августа проезд будет ограничен по улице Коммунаров в МО Горелово (Красносельский район). А до 13 августа ограничения затронут Курортный район, где перекроют движение транспорта на перекрестке Кривоносовской улицы и Деповской улицы в Зеленогорске.

Ранее мы сообщили о том, что движение по улице Маршала Казакова и проспекту Ветеранов ограничат до октября.

Фото: Piter.TV