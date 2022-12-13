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В Московском районе прошел заплыв "Моржи блокадного батальона"
Сегодня, 13:59
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В Московском районе прошел заплыв "Моржи блокадного батальона"

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После заплыва участники акции возложили цветы к мемориалам и минутой молчания почтили память погибших защитников и жителей города на Неве.

В Московском районе прошел заплыв "Моржи блокадного батальона" в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Акцию памяти провели в Парке победы. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

В Матросском пруду устроили заплыв члены клуба закаливания и зимнего плавания района. Мужчины проплыли дистанцию в несколько десятков метров.

После заплыва участники акции возложили цветы к мемориалам и минутой молчания почтили память погибших защитников и жителей города на Неве.

Ранее на Piter.tv: Николай Дроздов попал в больницу с переломами ребер.

Фото: Pxhere

Теги: заплыв, моржи блокадного батальона, прорыв блокады ленинграда, спорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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