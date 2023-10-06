В Московском районе появились отели для насекомых

В отели прилетят пчелы, осы, бабочки, божьи коровки.

В Московском районе появились первые отели для насекомых. В парке Авиаторов установили деревянные домики. Их выполнили с отделкой для жителей — из шишек, соломы и кирпичей. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

В отели прилетят пчелы, осы, бабочки, божьи коровки. Они получат комфортное укрытие от дождя и снега. Постройки созданы для зимовки насекомых. Благодаря созданию таких домиков улучшится экология в районе, ведь насекомые поедают тлю и опыляют растения. Отели в парке Авиаторов сегодня устанавливали вместе с воспитанниками летнего лагеря Московского района.

Организаторы отелей отмечают, что такие домики может сделать любой человек. Специалисты добавили, что в качестве строительного материала нельзя использовать хвойные породы. Кроме того, готовый отель нужно установить вдали от дорог.

Отмечается, что для Петербурга это пилотный проект. Если он окажется успешным, его будут применять и в других парках Северной столицы.

Ранее мы писали, что в Купчино около оживленной дороги заметили большую гадюку.

Фото: Piter.tv (создано с помощью Kandinsky 3.1)