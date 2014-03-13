В Купчино около оживленной дороги заметили большую гадюку

По словам жителей Купчино, змею в этом месте встречают не впервые.

В Купчино местные жители в очередной раз заметили змею. Большая гадюка грелась на солнышке неподалеко от оживленной дороги. Особь встретили у дома № 118, корпус 3, по Бухарестской улице. Об этом сообщили в tg-канале "В Купчино — жить".

По словам жителей Купчино, змею в этом месте встречают не впервые. Жители переживают за безопасность своих детей и просят поймать рептилию и выпустить в лесу.

Обязательно расскажите детям, что змею можно встретить во дворе, а не только на даче. Telegram-канал "В Купчино — жить"

Ранее мы писали, что на дачный участок в Волосовском районе Ленобласти заползла змея.

Видео: Telegram / "В Купчино — жить"