В Московском районе появится гостиничный комплекс за 1,1 млрд рублей

Правительство Петербурга одобрило строительство многофункционального гостиничного комплекса с торгово-деловым центром, объект признали стратегическим инвестиционным проектом города. Как рассказали в пресс-службе Смольного, ООО "Фомальгаут" стал стратегическим инвестором.
Известно, что трехзвездочный комплекс на 150 номеров расположится на территории Московского района, на участке площадью свыше 15 тысяч квадратных метров. В проект вложат порядка 1,1 млрд рублей. Отмечается, что сотрудничество насчет этого проекта Петербург и инвестор подписали в рамках прошлогодней международной выставки коммерческой недвижимости MIPIM-2019.
Ранее мы писали, что в Петербурге выставили на продажу помещение в Доме Виллие на Английской набережной.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все