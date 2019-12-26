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Ранним утром в Московском районе ночью 15 пожарных тушили холодильник
Сегодня, 9:40
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IRINA_CHALKINA

Ранним утром в Московском районе ночью 15 пожарных тушили холодильник

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О пострадавших не сообщается.

В среду, 29 июля, стало известно о том, что ранним утром в Московском районе ночью 15 пожарных тушили холодильник. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Северной столице.

Инцидент произошел у дома №10 по улице Ленсовета. Холодильник загорелся в двухкомнатной квартире. Пожарные отметили, что горела обстановка на трех квадратных метрах.

Для тушения пожара были задействованы три единицы спецтехники. К 6 утра возгорание было полностью ликвидировано. О пострадавших пока никакой информации нет.

Ранее мы сообщали о том, что на Маршала Захарова нашли мужчину в крови и с проломленной головой.

Фото:Piter.TV

Теги: московский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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