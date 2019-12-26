О пострадавших не сообщается.

В среду, 29 июля, стало известно о том, что ранним утром в Московском районе ночью 15 пожарных тушили холодильник. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Северной столице.

Инцидент произошел у дома №10 по улице Ленсовета. Холодильник загорелся в двухкомнатной квартире. Пожарные отметили, что горела обстановка на трех квадратных метрах.

Для тушения пожара были задействованы три единицы спецтехники. К 6 утра возгорание было полностью ликвидировано. О пострадавших пока никакой информации нет.

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Фото:Piter.TV