На Маршала Захарова нашли мужчину в крови и с проломленной головой

Он находится в больнице в тяжелом состоянии.

Полицейские Красносельского района проводят проверку по факту госпитализации 40-летнего мужчины, которого нашли с пробитой головой. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Накануне в службу 112 поступило сообщение о том, что рядом с домом по Маршала Захарова нашли неизвестного в крови и с пробитой головой. Мужчину в тяжелом состоянии (опрашивать нельзя) госпитализировали в больницу. У него диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом основания черепа.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и проводит проверку.

В Петербурге мужа-расчленителя заключили под стражу на два месяца.

Фото: Piter.TV