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В Московском районе начался новый этап реконструкции тепломагистрали
Сегодня, 10:04
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nadezhda_sib

В Московском районе начался новый этап реконструкции тепломагистрали

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Следующим этапом станет благоустройство территории.

"Теплосеть Санкт-Петербурга" приступила к новому этапу реконструкции тепломагистрали на Московском проспекте. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Реконструкция магистрали проводится на участке Бассейной улицы от Московского проспекта до дома №73, корпус 1. Сейчас специалисты занимаются укладкой новой теплосети протяженностью более 2 км. Трубопровод собираются монтировать и защитить его от коррозии и химически агрессивных сред. 

На следующем этапе пройдет благоустройство территории. Все работы должна завершиться в ноябре 2020-го года. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что благоустройство на Моховой улице обещали завершить до октября. 

Фото: пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" 

 

 

Теги: московский проспект, реконструкция, теплосеть
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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