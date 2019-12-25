В Московском районе начался новый этап реконструкции тепломагистрали

Следующим этапом станет благоустройство территории.

"Теплосеть Санкт-Петербурга" приступила к новому этапу реконструкции тепломагистрали на Московском проспекте. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Реконструкция магистрали проводится на участке Бассейной улицы от Московского проспекта до дома №73, корпус 1. Сейчас специалисты занимаются укладкой новой теплосети протяженностью более 2 км. Трубопровод собираются монтировать и защитить его от коррозии и химически агрессивных сред.

На следующем этапе пройдет благоустройство территории. Все работы должна завершиться в ноябре 2020-го года.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что благоустройство на Моховой улице обещали завершить до октября.

Фото: пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"