В Московском районе на АЗС мужчина со стрельбой похитил человека

По предварительной информации, злоумышленник сделал несколько выстрелов, а затем погрузил жертву в багажник машины.

Во вторник, 24 мая, в Московском районе Петербурга на заправке мужчина со стрельбой похитил человека. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительной информации, злоумышленник сделал несколько выстрелов, а затем погрузил жертву в багажник машины. На месте происшествия правоохранители задержали преступника. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

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Фото: piter.tv

