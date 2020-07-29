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В Московском районе на АЗС мужчина со стрельбой похитил человека
Сегодня, 21:20
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В Московском районе на АЗС мужчина со стрельбой похитил человека

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По предварительной информации, злоумышленник сделал несколько выстрелов, а затем погрузил жертву в багажник машины.

Во вторник, 24 мая, в Московском районе Петербурга на заправке мужчина со стрельбой похитил человека. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительной информации, злоумышленник сделал несколько выстрелов, а затем погрузил жертву в багажник машины. На месте происшествия правоохранители задержали преступника. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. 

Ранее мы писали, что стало известно, что произошло в квартире на Кубинской, где под окнами умирала женщина.

Фото: piter.tv
 

Теги: азс, похищение, преступинк, стрельба
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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