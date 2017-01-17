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Стало известно, что произошло в квартире на Кубинской, где под окнами умирала женщина
Сегодня, 19:42
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Стало известно, что произошло в квартире на Кубинской, где под окнами умирала женщина

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Как сообщил источник в правоохранительных органах, муж погибшей написал явку с повинной и признался в побоях и издевательствах над дочкой.

Накануне, 23 мая, с пятого этажа выпала женщина. Ее госпитализировали с множественными переломами и травмами в состоянии клинической смерти, позже она скончалась, передают "Невские новости"

По словам соседей, супруг погибшей периодически избивал ее. Другая соседка рассказала, что "там у них драка была с мужем, она кричала. Я видела последний раз этого мужчину, по мне, он очень сильно изменился. Раньше он ездил на очень дорогой машине, и жена у него очень красивая была. Не знаю, говорят, что он ее ревновал очень сильно". 

Как сообщил источник в правоохранительных органах, муж погибшей написал явку с повинной и признался в побоях и издевательствах над дочкой.

Фото: Piter.tv

Теги: кубинская, смерть
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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