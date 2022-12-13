В Московском районе извращенец изнасиловал школьницу в квартире

В Московском районе молодой человек изнасиловал 15-летнюю девушку. Инцидент произошел в квартире на Заозёрной улице.
К правоохранителям обратилась мать пострадавшей. Она рассказала полицейским, что извращенец надругался над ее несовершеннолетней дочкой в ноябре 2022 года.
По информации Piter.tv, стражи порядка организовали проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Все обстоятельства произошедшего установят оперативники.
Ранее на Piter.tv: прокуратура Невского района проводит проверку после травмирования мальчика во время катания на "ватрушке".
Фото: Pexels
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