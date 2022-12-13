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В Московском районе извращенец изнасиловал школьницу в квартире
Сегодня, 11:39
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В Московском районе извращенец изнасиловал школьницу в квартире

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Извращенец надругался над ее несовершеннолетней дочкой в ноябре 2022 года. 

В Московском районе молодой человек изнасиловал 15-летнюю девушку. Инцидент произошел в квартире на Заозёрной улице.

К правоохранителям обратилась мать пострадавшей. Она рассказала полицейским, что извращенец надругался над ее несовершеннолетней дочкой в ноябре 2022 года. 

По информации Piter.tv, стражи порядка организовали проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Все обстоятельства произошедшего установят оперативники.

Ранее на Piter.tv: прокуратура Невского района проводит проверку после травмирования мальчика во время катания на "ватрушке".

Фото: Pexels

Теги: извращенец, изнасиловал девочку, мвд, педофил, полиция, уголовное дело
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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