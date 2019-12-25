Погибшая проживала в благополучной семье, на учете не состояла.

В четверг, 9 июля, стало известно о том, что в Московском районе из окна многоэтажки выпала 17-летняя петербурженка. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в минувшую среду, 8 июля в 16:20 на Варшавской улице. Известно, что девушке было 17 лет и она училась в гимназии.

Юная петербурженка скончалась на месте от полученных травм.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге мужчина наткнулся на труп сожителя с многочисленными гематомами.

Фото:vk.com / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург