В Петербурге мужчина наткнулся на труп сожителя с многочисленными гематомами

За день до смерти погибший сообщил, что его избили неизвестные.

Вечером 8 июля в полицию Петербурга обратился 35-летний мужчина и рассказал об обнаружении трупа своего 34-летнего знакомого, жителя Новгородской области. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

По словам заявителя, погибший проживал с ним в одной квартире на проспекте Ветеранов в течение четырех лет. За день до своей смерти сожитель сообщил, что его избили неизвестные, однако от помощи медиков он отказался. Петербуржец обнаружил труп в указанной квартире. На теле были многочисленные гематомы.

По факту случившегося проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV