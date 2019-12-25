Пропавшая в Ленобласти девочка-подросток найдена мертвой у Невы

Погибшая нигде не работала и не училась, состояла на учете в службе по делам несовершеннолетних и у психиатра.

В городе Кировске Ленобласти найдена мертвой несовершеннолетняя местная жительница. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Тело 17-летней девушки нашли 7 июля около десяти часов вечера напротив дома 16 по Набережной улице, в пяти метрах от Невы. При первом осмотре на теле не нашли признаков насильственной смерти.

Погибшая нигде не работала и не училась, состояла на учете в службе по делам несовершеннолетних и у психиатра. Также с 4 июля она находилась в розыске как пропавшая. Труп направили в морг для выяснения причины смерти.

Фото: pixabay