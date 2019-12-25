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В Московском районе хозяин квартиры нашёл разложившийся труп квартиранта
Сегодня, 17:30
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kraratau27

В Московском районе хозяин квартиры нашёл разложившийся труп квартиранта

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На данный момент выясняются детали происшествия, а сам турп направлен в морг для установления причины смерти.

В Московском районе в Яковлевском переулке хозяин квартиры нашёл разложившийся труп квартиранта. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах в воскресенье, 4 апреля. 

Известно, что в субботу, 3 апреля, хозяин квартиры решил навестить квартиранта, который долгое время не выходил на связь. Однако вместо него хозяин обнаружил разложившийся труп 56-летнего мужчины. По предварительным данным, на теле не найдены внешние признаки насильственной смерти. 

На данный момент выясняются детали происшествия, а сам турп направлен в морг для установления причины смерти. 

Ранее мы писали, что в Красногвардейском районе найден разложившийся труп мужчины. 

Фото: pixabay 
 

Теги: московский район, труп
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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