В Московском районе хозяин квартиры нашёл разложившийся труп квартиранта

На данный момент выясняются детали происшествия, а сам турп направлен в морг для установления причины смерти.

В Московском районе в Яковлевском переулке хозяин квартиры нашёл разложившийся труп квартиранта. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах в воскресенье, 4 апреля.

Известно, что в субботу, 3 апреля, хозяин квартиры решил навестить квартиранта, который долгое время не выходил на связь. Однако вместо него хозяин обнаружил разложившийся труп 56-летнего мужчины. По предварительным данным, на теле не найдены внешние признаки насильственной смерти.

На данный момент выясняются детали происшествия, а сам турп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее мы писали, что в Красногвардейском районе найден разложившийся труп мужчины.

Фото: pixabay

