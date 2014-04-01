В Красногвардейском районе найден разложившийся труп мужчины

На данный момент выясняются детали происшествия.

Днём 28 марта в Красногвардейском районе был найден разложившийся труп мужчины в строительной бытовке на Якорной улице, сообщил Piter.tv источник в парвоохранительных органах. Следственно-оперативная группа выяснила, что погибшим оказался 50-летний мужчина, на теле которого были найдены татуировки со скелетом пирата и животного.

На данный момент выясняются детали происшествия, а сам труп направили в морг для установления причины смерти.

Ранее мы писали, что на детской площадке в парке Оккервиль нашли труп на турнике.

Фото: Piter.tv