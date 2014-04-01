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В Красногвардейском районе найден разложившийся труп мужчины
Сегодня, 14:18
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kraratau27

В Красногвардейском районе найден разложившийся труп мужчины

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На данный момент выясняются детали происшествия.

Днём 28 марта в Красногвардейском районе был найден разложившийся труп мужчины в строительной бытовке на Якорной улице, сообщил Piter.tv источник в парвоохранительных органах. Следственно-оперативная группа выяснила, что погибшим оказался 50-летний мужчина, на теле которого были найдены татуировки со скелетом пирата и животного. 

На данный момент выясняются детали происшествия, а сам труп направили в морг для установления причины смерти. 

Ранее мы писали, что на детской площадке в парке Оккервиль нашли труп на турнике.

Фото: Piter.tv

Теги: красногвардейский район, труп
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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