На детской площадке в парке Оккервиль нашли труп на турнике

Личность умершего еще не установлена.

Около семи утра в пятницу, 26 марта, в полицию обратился житель Кудрово, столкнувшийся со страшной находкой в парке Оккервиль. Как стало известно Piter.TV, мужчина обнаружил на детской площадке труп с веревкой на шее.

Известно, что тело находилось в висящем положении, следов насильственной смерти полиция не обнаружила. Неизвестный мертвый мужчина был одет в синие шапку и куртку, черные штаны и ботинки. Осмотренный труп направили в морг Всеволожской больницы до назначения судебно-медицинской экспертизы. Личность умершего еще не установлена.

Ранее мы писали, что внук нашел избитого деда на лестничной площадке на Купчинской.

Фото (носит иллюстративный характер): Piter.TV