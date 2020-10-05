Внук нашел избитого деда на лестничной площадке на Купчинской

Пенсионер находится в тяжелом состоянии, опрашивать нельзя.

На лестничной площадке на Купчинской улице внук нашел своего сильно избитого дедушку. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 26-летний молодой человек обратился 30 января в 22:18. Он рассказал, что его деда избили в подъезде на Купчинской, 24.

Из НИИ Скорой помощи 31 января в 04:30 поступила телефонограмма, что с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, переломом основания черепа, с запахом алкоголя, в тяжелом состоянии (опросу не подлежит) госпитализирован 69-летний пенсионер.

В ходе опроса внука, установлено, что 30 января он, вернувшись, обнаружил на лестничной клетке 7 этажа 9-этажного дома своего дедушку, дверь квартиры была открыта. Обстоятельства устанавливаются.

Ранее в Ленобласти лжеэлектрики избили пожилую чету ногами из-за жажды денег.

Фото: Piter.tv