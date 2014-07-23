В Ленобласти лжеэлектрики избили пожилую чету ногами из-за жажды денег

Ограбить квартиру пенсионеров у злоумышленников, однако, не получилось.

Днем в пятницу, 29 января, в полицию обратилась пожилая пара жителей Гатчинского района Ленобласти. Как стало известно Piter.TV, пенсионеров жестоко избили лжеэлектрики, которые едва не ограбили их квартиру в поселке Дружная горка.

Установлено, что 28 января на мобильный телефон 87-летнего мужчины целый день звонили неизвестные с разных номеров. Незнакомцы, представившиеся сотрудниками службы безопасности банка, ввели пенсионера в заблуждение и узнали, что в его квартире хранится некоторая сумма наличных. Днем позже в квартиру пожилых людей вместе с пенсионером, вернувшимся из магазина, вошли рабочие, одетые в жилеты со светоотражателями – мужчины заявили, что проверят электросчетчики, и пожилой мужчина им поверил. В квартире, однако, на пенсионеров набросились: лжеэлектрики ударили мужчину и женщину электрошокером и избили ногами, однако добраться до денег в квартире у злоумышленников не получилось. Разбойников спугнули крики о помощи.

Возбуждено уголовное дело о покушении на грабеж. Примет нападавших пенсионеры не запомнили.

Ранее суд закрыл дело петербурженки, спьяну ударившей собутыльника ножом.

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