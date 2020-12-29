Суд закрыл дело петербурженки, спьяну ударившей собутыльника ножом

Стороны примирились, пострадавший заявил, что претензий к девушке не имеет.

Красногвардейский районный суд Петербурга прекратил уголовное дело в отношении горожанки, которая обвинялась в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Как рассказали в объединенной пресс-службе городских судов, стороны примирились.

Еще в июле 2019 года обвиняемая, находясь в квартире дома №34 по проспекту Шаумяна, распивала спиртное со своим знакомым. В ходе застолья девушка случайно ударила собутыльника ножом в грудь, по неосторожности причинив тяжкий вред здоровью. В содеянном петербурженка созналась и признала вину.

Сам потерпевший заявил, что собутыльница загладила причиненный вред и извинилась, поэтому он больше не имеет к ней претензий. Кроме того, суд учел, что девушка не состоит на учетах в ПНД и НД, ранее судима и совершила преступление небольшой тяжести.

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Фото: Piter.TV