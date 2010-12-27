В Московском районе два "азиата" изнасиловали петербурженку

В Московском районе Петербурга два человека изнасиловали горожанку, сообщило АН "Оперативное прикрытие".
По информации издания, на 39-летнюю женщину напали рано утром 21 декабря у гаражей возле дома на Краснопутиловской улице. Двое мужчин применили к пострадавшей физическую силу, надругались и скрылись.
По словам женщины, насильниками были "азиаты" 18-20 лет. У одного были узкие глаза, у другого – широкие. Из внешних примет она также вспомнила розовую шапку у одного из них.
Пострадавшую направили в Городскую больницу №26 для освидетельствования. Сотрудники полиции изъяли с места происшествия отпечатки пальцев и выяснили, что они принадлежат 23-летнему жителю дома, рядом с которым было совершено преступление.
Следствие разыскивает подозреваемого. Уточняется, что к выходцам из стран Азии он не относится.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 131 УК РФ.
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Фото: Pixabay
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