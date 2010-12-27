Два подростка ограбили мужчину в Гатчине

Подозреваемые задержаны.

В Гатчинском районе Ленинградской области 21 декабря два подростка ограбили мужчину, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

26-летний мужчина заявил, что около полуночи возле дома № 18 по Соборной улице неизвестный, угрожая, похитил у него из кармана куртки мобильный телефон, стоимостью 4 тысячи рублей, и 2 банковские карты, а затем скрылся.

В тот же день сотрудники правоохранительных органов по подозрению в совершении этого преступления задержали двоих 15-летних подростков. Похищенные банковские карты у них изъяты.

Подозреваемые задержаны на основании статьи 91 УПК. Ведется дальнейшая проверка.

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