В Московском районе Петербурга таксист отобрал у пассажира телефон

По подозрению в совершении преступления задержан 37-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело.

Таксист отобрал у 33-летней женщины мобильный телефон стоимостью 25 тыс. рублей. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Московскому району Петербурга.

Инцидент произошел 28 октября 2021 года у дома №63 по улице Благодатная. В салоне автомобиля "Хендай" водитель с применением насилия и угрозой физической расправы отобрал телефон у пассажирки. После этого он скрылся с места происшествия. Пострадавшая обратилась в правоохранительные органы. Полицейские возбудили уголовное дело по статье 161 УК РФ "Грабеж".

Преступник был задержан 3 ноября 2021 года. Около часа ночи у квартиры дома №13 корпус 3 по улице Белы Куна полицейские поймали 37-летнего мужчину. Его задержали на основании статьи 91 УПК РФ. Похищенный телефон изъят.

Ранее мы сообщили, что на электростанции в Тосненском районе украли кабель на 16 млн рублей.

Фото: пресс-служба УМВД России по Московскому району Петербурга