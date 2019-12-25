На электроподстанции в Тосненском районе украли кабели на 16 млн рублей

По камерам видеонаблюдения стало ясно, что 5-6 мужчин проникали на территорию станции несколько дней – с 29 по 31 октября. Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники электроподстанции в поселке Форносово Тосненского района обнаружили пропажу кабелей на 16 млн рублей. Об этом пишет 47channel со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 31 октября в районе 23:45. Охранник заметил по камерам наблюдения, что на охраняемую территорию электроподстанции проникли 506 мужчин. Когда он пошел осмотреть территорию, то заметил, что колючая проволока, окружавшая забор сверху, была разрезана в одном месте. Рядом был свежевырытый подкоп под железобетонной оградой. Рядом лежали 12 кусков нарезанного силового электрокабеля длиной около 36 метров. Охранник сообщил в полицию. Сотрудники полиции осмотрели место инцидента. Они выяснили, что злоумышленники похитили электрокабели различного сечения. Чтобы скрыть следы преступления, они восстановили заводскую упаковку барабанов.

По камерам видеонаблюдения стало ясно, что 5-6 мужчин проникали на территорию станции несколько дней – с 29 по 31 октября. Преступники выносили кабели через подкоп под забором. Затем они грузили украденное в фургон и уезжали в сторону трассы А-120 "Санкт-Петербургское южное полукольцо". Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что в Центральном районе Петербурга полиция провела рейд по заведениям общепита.

Фото: pixabay