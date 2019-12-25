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В Московском районе начали реконструкцию наружного освещения
Сегодня, 16:58
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В Московском районе начали реконструкцию наружного освещения

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Старые натриевые лампы заменят на светодиодные.

В Московском районе началась масштабная реконструкция наружного освещения квартала, который находится между Варшавской улицей, Ленинским и Новоизмайловским проспектами, Бассейной улицей. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города.

В следующем году территорию жилого массива около станций метро "Московская" и "Парк Победы" будут освещать 918 энергосберегающих светодиодных светильников. Это в 2,8 раз больше, чем до реконструкции. Освещение будет установлено около детских садов школ, детских и спортивных площадок. 

Существующие светильники будут работать до подключения новых. Специалистам предстоит установить более 700 металлических опор и 20 км кабеля. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в шести районах Петербурга оборвало сети из-за снега с ветром. Среди них оказался Московский район. 

Фото: gov.spb.ru

Теги: освещение, светодиодные лампы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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