В Московском районе начали реконструкцию наружного освещения

Старые натриевые лампы заменят на светодиодные.

В Московском районе началась масштабная реконструкция наружного освещения квартала, который находится между Варшавской улицей, Ленинским и Новоизмайловским проспектами, Бассейной улицей. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города.

В следующем году территорию жилого массива около станций метро "Московская" и "Парк Победы" будут освещать 918 энергосберегающих светодиодных светильников. Это в 2,8 раз больше, чем до реконструкции. Освещение будет установлено около детских садов школ, детских и спортивных площадок.

Существующие светильники будут работать до подключения новых. Специалистам предстоит установить более 700 металлических опор и 20 км кабеля.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в шести районах Петербурга оборвало сети из-за снега с ветром. Среди них оказался Московский район.

Фото: gov.spb.ru