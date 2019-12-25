Инцидент произошел еще в мае этого года.

Петербургская полиция раскрыла квартирный разбой на Алтайской улице. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД, еще 5 ноября в в полицию обратился 33-летний менеджер компании по производству продуктов питания. Мужчина сообщил, что еще в мае его квартиру обокрали двое неизвестных.

Известно, что злоумышленники позвонили в квартиру менеджера, затем резво вошли и избили хозяина жилища руками. Грабители открыто похитили у потерпевшего две пары дорогих наручных часов, золотую цепочку с крестиком и портативную колонку. Ущерб составил порядка 150 тысяч рублей. Спустя почти полгода полицейские изобличили в разбое 24-летнего неработающего мужчину, который был задержан ранее за похожие преступления. Следствие выяснило, что в тот день злоумышленник избил менеджера и, угрожая кухонным ножом, отобрал упомянутые ценности и вещи.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемый остается под стражей.

Днем раньше в Шушарах грабители на глазах избитой хозяйки вынесли из квартиры телевизор.

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