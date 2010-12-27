На Московском шоссе построят детский сад на 140 человек

Застройщиком стал Фонд капитального строительства и реконструкции.

Госстрайнадзор Санкт-Петербурга выдал разрешение на постройку детского сада на Московском шоссе. Там появится четырехэтажное здание на 140 детей. Об этом сообщают в Службе государственного строительного надзора и экспертизы Петербурга.

Площадь четырехэтажного здания составит 4 275,7 квадратных метров. Точный адрес детского сада: Московское шоссе, дом 3, литера 3. Застройщиком стал Фонд капитального строительства и реконструкции.

Строительство должно завершиться 5 июля 2020 года.

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Фото: Piter.TV