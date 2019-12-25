В Московском метро при падении на рельсы погибла женщина

Из-за инцидента было нарушено движение на оранжевой ветке Московского метрополитена.

В Москве при падении на рельсы в метро погибла женщина.

Сегодня в первой половине дня, 17 июля, появились сообщения о сбое движения поездов на оранжевой ветке метро, которое вскоре устранили. Потом выяснилось, что нарушение расписания произошло из-за падения человека на рельсы на одной из станций Московского метрополитена.

РИА Новости сообщает, что погибла пожилая женщина. По некоторым данным ей было 81 год.

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