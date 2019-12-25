В Кировской области депутат города Слободской погиб в ДТП с лосем

Авария произошла глубокой ночью.

В Кировской области в ДТП с лосем погиб Николай Григорьевич Дубравин, депутат думы города Слободской.

ТАСС со ссылкой на аппарате Кировского Законодательного собрания сообщает о гибели Н.Г. Дубравина. Авария произошла в 2 часа 50 минут в ночь на пятницу на автодороге Яранск - Кикнур - граница Нижегородской области. На "Лексус, в котором ехал Дубравин выскочил лось. В результате ДТП Дубравин погиб. Еще 2 человека, водитель и второй пассажир, получили различные травмы.

Депутаты Законодательного Собрания Кировской области выражают соболезнования в связи с безвременной смертью своего коллеги.

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