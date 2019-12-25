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На Сахалине погиб зампрокурора Южно-Сахалинска, сорвавшись со скалы
Сегодня, 11:12
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На Сахалине погиб зампрокурора Южно-Сахалинска, сорвавшись со скалы

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Евгений Евстафьев отдыхал в Корсаковском районе вместе с семьей.

На Сахалине сорвался со скалы и погиб заместитель прокурора Южно-Сахалинска.

Издание "Сахалин.инфо" сообщает, что в Корсаковском районе во время отдыха с семьей погиб 37-летни заместитель прокурора Южно-Сахалинска Евгений Евстафьев. 

Евгений Евстафьев участвовал в судебном процессе над бывшим губернатором Сахалинской области Александром Хорошавиным. Он представлял сторону обвинения вместе с Денисом Штундером.

Коллеги и жители Сахалина выражают соболезнования родным и близким Евгения Евстафьева.

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Фото:pixabay

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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