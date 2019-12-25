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На Сахалине в районе бухты Тихой нашли мертвым пропавшего туриста
Сегодня, 11:16
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MShaffter

На Сахалине в районе бухты Тихой нашли мертвым пропавшего туриста

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Мужчина пропал 5 июля.

На Сахалине нашли тело пропавшего 5 июля горного туриста.

Ранее Piter.TV рассказывал подробности пропажи туриста в районе бухты Тихой на Сахалине. 5 июля на пульт "112" поступило сообщение о пропаже туриста, который в составе группы из 7 человек выполнял переход по труднопроходимому участку горной местности в районе бухты Тихой. 

Сегодня стало известно, что в ходе поисковой операции его нашли у подножия скалы, где его видели в последний раз. Вероятно, турист сорвался со скалы при спуске. Тело за 10 дней сильно разложилось, но его опознали по одежде и рюкзаку.

Фото:Instagram/sakhalinskyaborigen

Теги: бухта тихая, нашли тело, новости сахалина, погиб турист, туризм сахалин
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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