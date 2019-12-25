На Сахалине в районе бухты Тихой пропал горный турист

Группа туристов выполняла переход по труднопроходимому участку гористой местности.

В воскресенье в районе бухты Тихой на Сахалине пропал турист.

Региональное отделение МЧС России по Сахалинской области сообщает, что 5 июля на пульт "112" поступило сообщение о пропаже туриста, который в составе группы из 7 человек выполнял переход по труднопроходимому участку горной местности в районе бухты Тихой.

Незамедлительно были организованы поиски, которые не дали результата. Сегодня утром, 6 июля, к поискам подключились спасатели Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России им. В.А. Полякова в составе 7 человек и 2 единицы техники.

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Фото: Instagram/sakhalinskyaborigen