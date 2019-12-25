В Московском и Пушкинском районах Петербурга нашли старые боеприпасы

Оба обнаружились во время земляных работ.

За два минувших дня сотрудники петербургского МЧС вывезли с двух адресов найденные боеприпасы времен Великой отечественной войны. Об этом рассказали в пресс-службе структуры.

Вечером 2 сентября в Пушкинском районе нашли артиллерийский снаряд на поле в Кондакопшино. Боеприпас обнаружили во время земляных работ, военные ЗВО вывезли находку на уничтожение. Днем позже в Московском районе на улице Костюшко нашли похожий снаряд, который оказался закопан на территории школы №537 и попался на глаза рабочим во время земляных работ. Боеприпас вывезли на полигон силами ОМОН Росгвардии.

Ранее мы рассказывали, как петербуржец "заминировал" школу на Олеко Дундича и попался полиции.

Фото: Piter.TV