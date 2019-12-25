Петербуржец "заминировал" школу на Олеко Дундича и попался полиции

Мужчина позвонил с личного номера.

Днем 1 сентября в дежурную полицейскую часть позвонил некий мужчина и сообщил, что на улице Олеко Дундича готовится теракт школы. Как стало известно Piter.TV, горе-минер позвонил с личного номера, поэтому был быстро пойман полицией.

Звонившим оказался 45-летний петербуржец, живущий по соседству от заминированной школы. Учреждение осмотрели, не проводя эвакуации, опасных предметов и веществ не обнаружили. Самого звонившего доставили в полицию, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Известно, что ранее петербуржец был судим за неуплату алиментов для двух своих несовершеннолетних сыновей и даже отсидел несколько месяцев в колонии. Задолженность мужчины перед детьми составила свыше 70 тысяч рублей.

В тот же день полиции пришлось проверять две АЭС и взлетную полосу Пулково из-за анонимной угрозы.

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