В Московском и Петроградском районах с 5 июня ограничат проезд

Специалисты будут ремонтировать дорогу и заниматься прокладкой газопровода.

В Московском районе пройдут работы по ремонту дорожного покрытия. В связи с этим ограничивается движение транспорта по Вертолетной улице. Ограничения будут действовать с 5 по 6 июня. Речь идет об участке от улицы Пилотов до Взлетной улицы. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

В Петроградском районе с 5 по 18 июня специалисты выполнят работы по прокладке газопровода. В связи с этим будет ограничено движение транспорта по улице Ленина от Большой Пушкарской улицы до Матвеевского переулка.

Ранее мы писали, что с 5 по 6 июня ограничивается движение транспорта по улице Руднева.

Фото: Pxhere, пресс-служба ГАТИ