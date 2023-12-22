Речь идет об участке от проспекта Просвещения до Придорожной аллеи.

В Выборгском районе продолжаются работы по ремонту дорожного покрытия. С 5 по 6 июня ограничивается движение транспорта по улице Руднева. Речь идет об участке от проспекта Просвещения до Придорожной аллеи. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Кроме того, с 5 по 6 июня закроется проезд по улице Руднева от проспекта Луначарского до проспекта Просвещения.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что с 2 июня ограничивается движение по Новоизмайловскому и Бассейной.

Фото: Piter.tv, пресс-служба ГАТИ