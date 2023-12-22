С 2 июня ограничивается движение по Новоизмайловскому и Бассейной

Сейчас ведутся работы по ремонту дорожного покрытия.

В Московском районе идут работы по ремонту дорожного покрытия. В связи с этим с 2 июня по 16 июля ограничивается движение транспорта по Новоизмайловскому проспекту, включая боковые проезды, от Благодатной улицы до площади Конституции. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Кроме того, с 2 по 20 июня ограничивается проезд по Бассейной улице от проспекта Космонавтов до Витебского проспекта.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что ограничивается движение транспорта по проспекту Металлистов.

Фото: Piter.tv