С 2 июня ограничивается движение по Новоизмайловскому и Бассейной

В Московском районе идут работы по ремонту дорожного покрытия. В связи с этим с 2 июня по 16 июля ограничивается движение транспорта по Новоизмайловскому проспекту, включая боковые проезды, от Благодатной улицы до площади Конституции. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.
Кроме того, с 2 по 20 июня ограничивается проезд по Бассейной улице от проспекта Космонавтов до Витебского проспекта.
Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.
Пресс-служба ГАТИ
Ранее мы писали, что ограничивается движение транспорта по проспекту Металлистов.
Фото: Piter.tv
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