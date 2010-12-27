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В Московском и Невском районах сносят незаконные постройки
Сегодня, 18:26
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IRINA_CHALKINA
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В Московском и Невском районах сносят незаконные постройки

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Лица, фактически использующие объекты, привлечены к административной ответственности.

Комитет по контролю за имуществом Петербурга совместно с "Центром повышения эффективности использования государственного имущества" начал сносить незаконные постройки Московском и Невском районах. Об этом сообщили в ведомстве. 

На Московском шоссе освобождается территория, на которой находятся строительные бытовки, контейнеры, металлические и кирпичные здания, постройки из бетонных блоков и бетонных плит

сказано в сообщении

А на Дальневосточном проспекте ликвидировали различные ангары, всевозможные строения под административно-технические нужды и будку охраны. 

Известно, что лица, фактически использующие объекты, привлечены к административной ответственности.

Ранее мы сообщали о том, что УФСБ нагрянуло с обысками в главный офис "Горэлектротранса"

Фото:.gov.spb.ru , Pixabay

Теги: комитет по контролю за имуществом , московский район , невский район , смольный , снос незаконных построек
Категории: Лента новостей Новости СПб Общество

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