УФСБ нагрянуло с обысками в главный офис "Горэлектротранса"

Оперативники работают в договорном отделе.

Сегодня с самого утра сотрудники УФСБ проводят обыски в главном офисе ГУП "Горэлектротранс" на Сызранской улице. Эту информацию подтвердили в пресс-службе ведомства, пишет "Фонтанка".

Оперативники проводят розыскные мероприятия примерно с 9 часов утра. Как сообщил представитель транспортной компании, в договорном отделе изымают ряд документов. В Комитете по транспорту пока не смогли прокомментировать причину визита сотрудников УФСБ. О результатах проверки тоже ничего неизвестно.

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