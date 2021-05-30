В Московской районе установят 291 современный светильник в жилом квартале

На сегодняшний день в квартале расположено 135 светильников.

В жилом квартале Московского района появится 291 современный светильник. Об этом рассказали в пресс-службе СПб ГБУ "Ленсвет" 4 марта.

Квартал расположен расположенном рядом с площадью Победы и станцией метро "Московская". В последний раз реконструировали освещение здесь в 2003 году.

На сегодняшний день в квартале расположено 135 светильников. Новое освещение установят рядом с детскими и спортивными площадками, на территориях школ и детсадов, во дворах и вдоль пешеходных дорожек. К 2023 году планируется завершить работы.

Ранее около Витебского вокзала в этом году появится благоустроенная зона отдыха. Общественное пространство разделят на три зоны: центральную аллею, входное пространство, расположенное напротив пригородных касс Витебского вокзала, и зону отдыха.

Фото: пресс-служба "Ленсвета"

