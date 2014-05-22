В его машине обнаружили 40 спрессованных брикетов с запрещенным веществом.

В Московской области полицейские задержали наркокурьера. Об этом сообщается на сайте МВД МЕДИА.

Мужчина был задержан на 34 км Пятницкого шоссе. Он вышел из леса с большим пакетом в руках и сел в автомобиль. К нему подъехали инспекторы ДПС для проверки документов, которые заметили, что водитель сильно нервничает. После этого они провели осмотр транспортного средства, в котором обнаружили 40 спрессованных брикетов с запрещенным веществом. Его масса составляла почти 10 кг.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа ОМВД России, которая изъяла брикеты и сообщила, что вещество является синтетическим каннабиноидом. Задержанный признался, что ему предложили работу по перевозке запрещенных веществ. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что полиция задержала двух мужчин, подозреваемых в похищении человека в центре Москвы.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА