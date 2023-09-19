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Полиция задержала двух мужчин, подозреваемых в похищении человека в центре Москвы

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Ирина Волк рассказала о преступлении, произошедшем около "Москва-Сити".

Сотрудники российских правоохранительных органов задержали двух ранее судимых жителей Пермского края. Мужчины подозреваются в  похищении человека, вымогательстве денежных средств и угоне автомобиля. Соответствующее заявление сделала официальный представитель  МВД РФ Ирина Волк. Она пояснила, что на территории парковки международного делового центра "Москва-Сити" преступники подошли к одной из сотрудниц инвестиционной компании. Они ударили аналитика по голове и посадили в принадлежавшую ей иномарку. Далее транспортное средство доехало до Пушкинского городского округа, а банда вместе с потерпевшей пересели на другую машину. 

Сообщники привезли похищенную женщину в один из коттеджных поселков и около недели насильно удерживали в заранее арендованном доме. За освобождение они требовали 10 миллионов долларов США у ее матери, которая проживает за рубежом.

пресс-служба МВД РФ

Полицейские во взаимодействии с сотрудниками Росгвардии задержали подозреваемых. Во время обысков изъяты наручники и два электрошокера. Угнанная иномарка найдена в лесном массиве вблизи деревни Бортнево. Пострадавшая женщина освобождена. По факту инцидента ведется уголовное дело по статьям 126, 163 и 166 УК РФ. Фигуранты расследования задержаны.

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Фото и видео: МВД Медиа

Теги: ирина волк, мвд, персмский край, похищение человека, угон автомобиля
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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